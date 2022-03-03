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Притягнемо Росію до відповідальності. Україна запустила Московський механізм ОБСЄ, - Кулеба

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Четвер 03 березня 2022 18:27
Притягнемо Росію до відповідальності. Україна запустила Московський механізм ОБСЄ, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна разом з іншими 45 країнами-союзниками запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Притягне агрессора до відповідальності за всі військові злочини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її військові злочини та злочини проти людяності. Разом із 45 державами Україна запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Росії. Експертна місія подасть висновки механізмам підзвітності, включаючи міжнародні суди та трибунали", - пише міністр.

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