Присвоил почти 600 млн гривен "Укртатнафты". СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского

Как отмечают правоохранители, Киперман был бывшим членом наблюдательного совета "Укртатнафты". Следствие установило, что по его инициативе в первый день полномасштабного вторжения России в Украину со счетов компании вывели почти 600 миллионов гривен.

Фото: махинации в "Укртатнафте" (t.me/SBUkr)

В СБУ уточняют, что 24 февраля "Укртатнафта" перечислила подконтрольной европейской компании почти 600 млн гривен, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тысяч тонн сырой нефти. На момент проведения махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

"Для реализации сделки бывший топменеджмент "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа", - рассказывают правоохранители.

На основании вышеперечисленных доказательств сотрудники СБУ уже составили подозрение Киперману по трем статьям Уголовного кодекса. Сейчас он скрывается за границей, поэтому будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск.

Махинации в "Укртатнафте"

Отметим, что бывшее руководство “Укртатнафты” уже несколько раз попадало в скандалы. Так, недавно стало известно о вручении подозрения бывшему исполняющему обязанности первого заместителя главы правления компании о присвоении 2 миллиардов гривен.

Также в начале 2023 года о подозрении объявили главному бухгалтеру "Укртатнафты".

Правоохранители считают, что всего менеджмент "Укрнафты" и "Укртатнафты" присвоил около 40 млрд гривен.