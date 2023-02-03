Присвоил авто "для служебных целей". Бывшему главе Херсонской ОВА объявили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила бывшему главе Херсонской ОВА о подозрении за незаконное завладение имуществом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что подозреваемый занимал должность главы Херсонской ОВА с октября 2021 года по июль 2022 года. Так, в это время во главе области был Геннадий Лагута.
Так, один из расследуемых СБУ эпизодов касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил машину, которую во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.
По материалам следствия, весной 2022 года, в самый горячий момент вторжения РФ, Лагута сам обратился к местному предпринимателю с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". Женщина согласилась выделить ему транспортное средство из патриотических мотивов.
Однако в июле 2022 года Лагута воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать авто через частного нотариуса.
Таким образом, экс-чиновник получил от нотариуса доверенность, которая уполномочила его распоряжаться данной машиной (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению).
Далее чиновник "продал" авто своему подчиненному - руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно.
Сейчас на автомобиль наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена подделанная подпись предпринимателя.
Таким образом, Лагуте объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
Добавим, что санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 1 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту "в соответствии с поданным им заявлением".
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