Щеплення від грипу зробили понад 90 тис. українців від початку епідемічного сезону

Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом звітного тижня вакцинувалися 39 395 громадян

Щеплення від грипу зробили 90 774 українців від початку епідемічного сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

За інформацією МОЗ, протягом звітного тижня вакцинувалися 39 395 громадян.

"За минулий тиждень (28.10–03.11.2019) на ГРВІ (Гостра респіраторна вірусна інфекція) в Україні захворіло 147 499 осіб, із них 67,0% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 385,7 на 100 тисяч населення, що на 19,1 % менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Також, минулого тижня летальних випадків внаслідок грипу не зафіксували та за минулий тиждень (28.10–03.11.2019) активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічному рівні у всіх регіонах України.

Нагадаємо, в цьому році взимку в Україні будуть поширюватись чотири віруси грипу. Такі дані приводить Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Зокрема, будуть поширюватись такі штами грипу: новий H3N2 - А-Канзас і, можливо, Н1N1 - А-Брісбен, а також два віруси грипу В, які прийнято вважати менш небезпечними і більш рідкісними.

Як повідомляє РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.