Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до США для зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони порушили питання протидії агресії Російської Федерації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.
Варто відзначити, що це був перший візит Резнікова до США в якості міністра оборони України.
"Ми цінуємо допомогу народу США у протидії російській агресії. Наша головна мета - подальше зміцнення партнерства між Україною та США", - написав міністр.
My 1st visit to Washington DC as the Minister of Defense.I’m grateful to the US side & my colleague @SecDef for this meeting.We appreciate the assistance of the US people in countering Russian aggression.Our main goal is to further strengthen partnership between & pic.twitter.com/YM7EuBfOXr— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021
Як відзначив Резніков, Російська Федерація ігнорує заклопотаність й заклики до діалогу від міжнародної спільноти, у зв’язку з чим США й Україна повинні приступити до рішучих дій, аби приглушити агресію з боку Кремля.
"У Кремля високі та товсті стіни, вони не чують слів заклопотаності та закликів до діалогу, але розуміють дії. З США ми повинні обговорити, якою має бути відповідь на російську агресію. Це має бути свого роду щеплення від небезпечного вірусу агресії", - додав міністр.
The Kremlin has high and thick walls.They don't hear words of concern and calls for dialogue.But they understand the actions.With the US we should to discuss what the answer should be to aggression. This should be a kind of vaccination against the dangerous virus of aggression pic.twitter.com/Obv6pLhKgQ— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, чому США та Європа заявили про свою стурбованість через можливість прямої агресії Росії проти України вже цієї зими.
Тим часом Великобританія заявила про свою підтримку Україні, а Франція та Німеччина, зі свого боку, обіцяють демотивувати Кремль від повномасштабної війни.