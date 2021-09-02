Для щеплених якими вакцинами відкрито найбільше країн: рейтинг

Онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World склало рейтинг вакцин від коронавірусу, для щеплених якими туристів відкрито найбільше країн. Лідером є препарат від компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Рейтинг вакцин від коронавірусу

AstraZeneca (SKBio та Vaxzevria) - визнали 144 країни;

(SKBio та Vaxzevria) - визнали 144 країни; Comirnaty/ Pfizer - визнали 125 країн;

- визнали 125 країн; Moderna - визнали 86 країн;

- визнали 86 країн; AstraZeneca ( Covishield ) - визнали 60 країн;

) - визнали 60 країн; CoronaVac/Sіnovac - визнали 48 країн.

Водночас в МОЗ нагадують, що визнання вакцини ще не гарантує право в'їхати на її територію з щепленням, бо кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів.

Перевірити актуальні правила в'їзду до кожної конкретної країни можна на спеціальному сайті МЗС - tripadvisor.mfa.gov.ua.