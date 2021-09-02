Для щеплених якими вакцинами відкрито найбільше країн: рейтинг

Онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World склало рейтинг вакцин від коронавірусу, для щеплених якими туристів відкрито найбільше країн. Лідером є препарат від компанії AstraZeneca.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Водночас в МОЗ нагадують, що визнання вакцини ще не гарантує право в'їхати на її територію з щепленням, бо кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів.
Перевірити актуальні правила в'їзду до кожної конкретної країни можна на спеціальному сайті МЗС - tripadvisor.mfa.gov.ua.