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Для привитых какими вакцинами открыто больше всего стран: рейтинг

Автор: Дмитрий Левицкий

Онлайн-издание о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World составило рейтинг вакцин от коронавируса, для привитых которыми туристов открыто больше всего стран. Лидером является препарат от компании AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Рейтинг вакцин от коронавируса

  • AstraZeneca (SKBio и Vaxzevria) - признали 144 страны;
  • Comirnaty/Pfizer - признали 125 стран;
  • Moderna - признали 86 стран;
  • AstraZeneca (Covishield) - признали 60 стран;
  • CoronaVac/ Sinovac - признали 48 стран.

В то же время в Минздраве напоминают, что признание вакцины еще не гарантирует право въехать на ее территорию с прививкой, потому что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ.

Проверить актуальные правила въезда в каждую конкретную страну можно на специальном сайте МИД - tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса