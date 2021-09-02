Для привитых какими вакцинами открыто больше всего стран: рейтинг

Онлайн-издание о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World составило рейтинг вакцин от коронавируса, для привитых которыми туристов открыто больше всего стран. Лидером является препарат от компании AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Рейтинг вакцин от коронавируса

AstraZeneca (SKBio и Vaxzevria) - признали 144 страны;

(SKBio и Vaxzevria) - признали 144 страны; Comirnaty/ Pfizer - признали 125 стран;

- признали 125 стран; Moderna - признали 86 стран;

- признали 86 стран; AstraZeneca ( Covishield ) - признали 60 стран;

) - признали 60 стран; CoronaVac/ Sinovac - признали 48 стран.

В то же время в Минздраве напоминают, что признание вакцины еще не гарантирует право въехать на ее территорию с прививкой, потому что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ.

Проверить актуальные правила въезда в каждую конкретную страну можно на специальном сайте МИД - tripadvisor.mfa.gov.ua.