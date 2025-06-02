ua en ru
Пн, 02 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без частных игроков и долгосрочных закупок Украине грозит нехватка газа, - эксперт

Украина, Понедельник 02 июня 2025 18:40
UA EN RU
Без частных игроков и долгосрочных закупок Украине грозит нехватка газа, - эксперт Фото: эксперт объяснил, при каком условии Украине грозит нехватка газа (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина рискует войти в отопительный сезон 2025-2026 с нехваткой газа. Это вероятно, если не будут обеспечены необходимые темпы закачки и стабильное финансирование импорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального менеджера по безопасности и устойчивости DiXi Group Елены Лапенко.

Представляя результаты анализа возможных сценариев накопления газа, она отметила, что оптимистический сценарий предусматривает накопление 15 млрд кубометров газа в подземных хранилищах.

Для этого закачка должна происходить на уровне 32 млн куб. м в сутки, а объем импорта составит около 5 млрд куб. м. В этом случае, отмечает Лапенко, страна будет "хорошо подготовлена к зимнему периоду даже в условиях внешних вызовов".

Зато средний сценарий, который предусматривает накопление 13 млрд куб. м и импорт 3,7 млрд куб. м, позволит покрыть только базовые потребности. Пессимистический вариант, с запасами на уровне 11-12 млрд куб. м и импортом до 2 млрд куб. м, потребует дополнительных закупок зимой по более высоким ценам.

"Пессимистический сценарий приведет к недостижению как целевого уровня запасов, так и даже показателей перед стартом отопительного сезона 2024-2025 годов. Это создает высокий риск дефицита газа зимой", - подчеркнула Лапенко.

В то же время, по ее словам, Украина еще имеет инструменты для улучшения ситуации. Среди них - привлечение частного сектора к работе на газовом рынке через развитие биржевой торговли и прозрачных условий, заключение долгосрочных контрактов, использование механизмов совместных закупок, активизация закачки уже с июня, а также обеспечение внешнего финансирования через гранты, кредиты и госгарантии.

По мнению DiXi Group, привлечение частных трейдеров, прозрачный рынок и укрепление инфраструктуры могут стать решающими факторами для прохождения отопительного сезона без новых кризисов.

Ситуация с газом в Украине

Напомним, президент Ассоциации недропользователей Украины Роман Сторожев ранее заявлял, что конкуренция на газовом рынке должна стать ключом к стабилизации цен и привлечению украинских трейдеров к импорту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Газ
NEWS
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар