Частные инвестиции во время войны: на чем и сколько могут заработать украинцы

Для большинства украинцев сегодня существует не так много вариантов инвестиций. Среди традиционных – депозиты и покупка валюты. Для более "продвинутых" инвесторов – облигации государственного займа (ОВГЗ) и банковские металлы. Среди рискованных инструментов инвестирования – криптовалюта. Из очень дорогих для входа – недвижимость.

Покупка валюты

Учитывая ожидания по официальному курсу гривны на 2025 год – а это 45,8 гривны за доллар (по прогнозу МВФ) и 45,0 (согласно проекту госбюджета-2025) – покупка долларов по текущему курсу 41,5 грн принесет в течение года потенциально 10,3% прибыли. С учетом курсов конвертации и спреда можно рассчитывать на 10% годовых.

Бюджетный прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год составляет 9,7%. То есть ожидаемые уровни инфляции и девальвации очень близки друг к другу. Это и будет ориентиром по безубыточности инвестиции.

Депозиты

На гривневом депозите за 12 месяцев можно заработать до 13% годовых. Правда, нужно помнить, что с суммы заработка придется уплатить налоги. В настоящее время это 19,5% – налог на прибыль 18% и военный сбор 1,5%. Это означает, что чистая прибыль по такому депозиту в сентябре 2025 года составит 10,6%.

Если с октября 2024 года в Украине введут ставку военного сбора 5%, то платить с доходов по депозитам придется уже 23% – налог на прибыль 18% и военный сбор 5%. В этом случае чистая доходность гривневого годового депозита под 13% составит 10%.

Это немного выше бюджетного ориентира по инфляции на 2025 год.

Валютный депозит за год может принести до 1,1% дохода. С него тоже нужно будет уплатить налоги. При уровне налоговой нагрузки 19,5% чистая прибыль такой инвестиции по состоянию на сентябрь 2025 года составит 0,9%. При налоговой нагрузке в 23% чистая прибыль достигнет около 0,8% годовых.

Учитывая ожидаемую девальвацию около 10%, гривневый доход от валютного депозита может достигать 10,9% (или 10,8% соответственно), что выше бюджетного ориентира по инфляции.

Риски таких инвестиций почти отсутствуют, потому что все депозиты на период военного положения гарантированы государством.

ОВГЗ

На сегодняшний день доходность гривневых ОВГЗ находится на уровне 13-17% годовых в зависимости от сроков погашения облигаций. Доход, полученный от ОВГЗ, не облагается налогом, а значит – это чистая прибыль. И его уровень существенно выше ожидаемой инфляции и девальвации. А также выше потенциального дохода от валютного депозита.

Доходность валютных ОВГЗ колеблется в пределах 2,5 – 3,5% годовых. С учетом ожидаемой девальвации, средний уровень потенциального годового дохода можно оценить в 13%. Риски таких инвестиций почти отсутствуют. По внутренним обязательствам государство всегда может произвести выплаты.

Золото

На фоне смягчения мировыми центробанками кредитно-денежной политики и снижения ставок золото сохраняет потенциал для роста, несмотря на текущие исторически максимальные ценовые уровни (2590 долл. за тройскую унцию).

Потенциал роста золота от текущих уровней может составлять до 11% годовых. Учитывая привязку цены золота к курсу доллара, а также потенциальный уровень девальвации гривны, это дает потенциальный доход в 21% годовых.

Но риски все равно остаются, потому что цена золота колеблется и может снизиться при изменении денежной политики мировых центробанков. Это касается так называемого беспоставочного золота. Если же говорить о физическом золоте (банковских слитках), то нужно закладывать в расходы до 30% дополнительных растрат на банковские комиссии, что может снизить доходность такой инвестиции до 14%.

Криптовалюта

Криптовалюта обладает очень высоким потенциалом роста, но является очень волатильным и рискованным инструментом.

Рассмотрим гипотетический вариант роста цены биткоина с текущих 63 тыс. дол. до своих исторических максимумов около 73 тыс. дол. Это дает потенциальный годовой доход около 15,8%. С учетом ожидаемой в 2025 году девальвации доходность такой инвестиции может достигать 25,8% и выше.

Но при этом можно получить убыток, если цена биткоина упадет более чем на 10%. И главное – прогнозировать цену биткоина невозможно, поэтому потери могут достигать и 30%, и 50%, и больше от суммы инвестиций.

Недвижимость

Текущие тенденции на рынке недвижимости Украины в зависимости от региона потенциально могут обеспечить доходность подобных инвестиций на уровне от 3% до 5% годовых в долларах.

Есть недооцененные объекты с потенциалом роста до 20% и более, но они находятся в основном в зоне очень высоких рисков (например, недвижимость в Харькове) и могут реализовать свой инвестиционный потенциал после войны.

И наоборот, цены на недвижимость в западных регионах Украины очень перегреты и имеют потенциал к снижению после окончания войны.

Главный недостаток такой инвестиции – очень высокий порог входа.

Между тем потенциально, учитывая девальвацию, можно ожидать доходность такой инвестиции около 13-15% годовых в гривне.