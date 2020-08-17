Приватизацію готелю "Дніпро" намагаються скасувати через суд

Фото: готель "Дніпро" (dniprohotel.ua)

Позивач вимагає скасувати результати онлайн-аукціону

Приватизація готелю "Дніпро" буде оскаржена в суді. Позивач просить скасувати наказ Фонду державного майна про затвердження результатів аукціону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що до суду надійшов позов про визнання протиправним та скасування наказу ФДМ, яким затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу 100% державного пакета акцій готелю "Дніпро".

"Разом з позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивачка просить суд призупинити дію вищевказаного наказу та заборонити Фонду держмайна здійснювати будь-які дії щодо подальшого проведення приватизації цього об'єкта", - йдеться в повідомленні.

На даний момент суд визначає наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, в липні готель "Дніпро" в центрі Києва продали більш ніж за 1 млрд гривень; кінцева ціна перевищила стартову у кілька разів.

Кошти від його продажу направлять до державного бюджету.