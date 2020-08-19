Приватизацію готелю "Дніпро" назвали однією з найуспішніших в історії ФДМ

Продаж готелю "Дніпро" є безпрецедентною в роботі Фонду держмайна України. Це перша приватизація, проведена прозоро і на відкритому аукціоні.

Про це повідомляє "Обозреватель".

За даними видання, в процесі підготовки цієї приватизації було проведено повноцінний міжнародний аудит Baker McKenzie у сфері юридичного аудиту, Cushman & Wakefield - у підготовці техніко-економічного обґрунтування, а Grant Thornton - у фінансовій сфері.

Також повідомляється, був використаний ряд інноваційних розробок.

Зокрема, мова йде про використання в цілях потенційних інвесторів такої розробки компанії IDeals, як віртуальні кімнати даних.

"Саме завдяки цій системі всі претенденти ознайомилися з максимально повним пакетом документів про лот. Така прозора процедура дозволила всім учасникам торгів перевірити на початкових етапах, який реальний стан фінансів і немає по цьому об'єкту прихованих судових позовів. Також ще до початку конкурсу були зупинені фіктивні закупівлі, налагоджений бухгалтерський облік, реструктуризовано борги і підготовлено дослідження ринку готельного бізнесу Києва", - йдеться в публікації.

Підхід нового керівництва ФДМУ на чолі з Дмитром Сенниченко приніс очікуваний результат: крім надходження до бюджету України суми на 1,1 млрд гривень, це позитивно відбилося на міжнародній оцінці діяльності фонду.

"Вперше за 28 років у приватизації державного об'єкта звичайна українська IT-компанія, змогла не тільки брати участь в аукціоні, але і обійти людей з перших рядків Forbes", - пише видання.

Такий підхід свідчить про те, що нові команди, які прийшли разом з президентом Зеленським, дійсно націлені на досягнення результату і побудова чесної, прозорої системи управління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська IT-компанія на чолі з засновником кіберкоманди NAVI Олександром Кохановським перемогла на аукціоні і придбав готель "Дніпро" за рекордні 1,1 млрд гривень.

На місці готелю планують зробити великий кіберспортивний проект з дотриманням всіх умов, які ставив ФДМУ при оголошенні конкурсу.