Приватизацію атомних електростанцій в Україні не розглядають

В Україні наразі не розглядається приватизація атомних електростанцій. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, станом на вересень працювало дев'ять блоків з 15.

"Станом на початок листопада вже працює 11 блоків з 15. Якщо ще 1-2 блоки додасться в роботу, це буде більша конкуренція, і державні компанії будуть брати більше участі в ринку", - заявив Герус.

У свою чергу міністр енергетики та захисту довкілля України в ефірі Олексій Оржель підкреслив, що приватизація "Енергоатому" не розглядається.

"Дійсно, приватизація "Енергоатому" не розглядається. Проте, хочу звернути увагу на ефективність. Є ідея, що окремі атомні станції можуть бути окремими гравцями на ринку, щоб вони конкурували між собою, проте в державній власності", - додав Оржель.

РБК-Україна писало, що Герус заявив про необхідність продажу "Центренерго" в прив'язці з шахтами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України допускає часткову приватизацію "Укрпошти". В уряді не виключили продаж до 30% акцій.