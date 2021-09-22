Приватизація та зміни до Кодексу цивільного захисту: що сьогодні розглянуть у Раді

На початку засідання народним депутатам нададуть півгодини на оголошення їхніх заяв та пропозицій.
Потім запланований розгляд проекту постанови про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло.
Крім того, будуть розглянуті низка законопроектів:
5397 - про внесення змін до закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації" (перше читання)
4517 - про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу ЄС (перше читання)
5232 - про внесення змін до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (перше читання)
3950 - про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України (перше читання)
4286 - про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (перше читання)
3751 - про внесення змін до Закону України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (перше читання)
4564 - про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (друге читання)
4487 - про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (перше читання)