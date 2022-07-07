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У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу долара за картками

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Україна, Четвер 07 липня 2022 15:22
У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу долара за картками Фото: курс долара у ПриватБанку за карткам зріс з 6 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення курсу долара за картками у ПриватБанку дасть можливість отримувачам переказів в Україні отримувати більше гривні.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ПриватБанку.

Як заявила керівник департаменту переказів ПриватБанку Марія Страшко, відсьогодні стає ще вигідніше отримувати валютні термінові перекази, карткові та SWIFT перекази на гривневі картки і рахунки банку.

“Наприклад, при зарахування на гривневу картку термінового переказу від рідних на суму 1000 долл США, за поточним курсом клієнти отримують на картку майже на 6000 грн більше, ніж, наприклад, тиждень тому“, - відзначила Страшко.

За даними прес-служби, з початку війни щомісяця на картки та рахунки ПриватБанку українці отримують більше 2 млн переказів з-за кордону на суму понад 600 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк з 6 липня підвищив вартість долара, встановивши "ринковий курс" за картками. Долар подорожчав з 32,79 до 35,46 гривень, євро - з 33,67 до 36,63 гривень.

У банку підняли картковий курс до рівня продажу готівкового. Це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карт, а також всіх видів операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карт.

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