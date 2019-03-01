З Приватбанку на рахунки "Кварталу 95" Зеленського вивели 41 млн доларів, - Ар'єв

За словами Ар'єва, все відбулося за "стандартною для олігарха схемою розкрадання"

На счета студии "Квартал 95" Владимира Зеленского вывели 41 миллион долларов из "Приватбанка" во времена Игоря Коломойского. Об этом в своем Facebook написал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев.

Нардеп заявил, что произошло все по "стандартной для олигарха схеме хищения", которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 миллиардов долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал "сыпаться" под тяжестью пирамиды, созданной владельцами.

"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счете ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским", – пишет нардеп.

Он отметил, что руководителем "Укртранснафты" в то время был Александр Лазорко – руководитель других компаний группы "Приват" и известный "манипуляциями по выкачке технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват".

"В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из "Укртранснафты" на счета компании Transit SA в Кипрской филиала Банка, зарегистрированная в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%)", – заявляет Арьев.

Далее, по его словам, компания Transit SA прогоняет эти средства через 4 "офшорки", зарегистрированные на лица, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн долларов "оседает" на компании Godfrey Consulting Limited, которая зарегистрирована на Сергея Мельника.

По словам нардепа, это еще один представитель номинальных держателей, который "владеет" более чем 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Кроме того, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват.

"Замаскировав движение средств через офшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", – заявляет политик.

Средства, по данным нардепа, были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

"Все средства выводились со схожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги согласно контрактам". Также согласно одному из назначений, 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости", – заявляет Арьев.

Он отмечает, что "все компании зарегистрированы в офшорных зонах".

"Конечные бенефициарные владельцы этих офшорок неизвестные, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из Приватбанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", – заявляет Арьев.

Напомним, Зеленский задекларировал миллионные доходы и несколько квартир.

В декларации Зеленский указал 7,3 млн гривен дохода за 2017 год (бизнес, проценты по вкладам, сдача недвижимости в аренду и гонорары), его жена получила около 800 тыс. гривен. Кроме того, в банках хранится свыше 430 тыс. долларов и 1,2 млн гривен. Еще почти 9 тыс. долларов хранится на счетах его жены. Наличными Зеленский хранит 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен.