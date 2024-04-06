ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПриватБанк остановил операции с картами: какая причина и на сколько часов

Суббота 06 апреля 2024 00:01
UA EN RU
ПриватБанк остановил операции с картами: какая причина и на сколько часов Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

ПриватБанк начал проведение регламентных работ процессинга в полночь субботы, 6 апреля. Поэтому временно прекращены операции с картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным компании, роботы будут проходить в ночь на 6 апреля. Поэтому с 00:05 и до 07:05 утра будут временно приостановлены проведение операций с карточками.

Кроме этого, перерыв в работе будет также у банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Как всегда, регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Но если в этот период вы запланировали оплаты картами, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в мобильном приложении "Приват24" появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Кроме того, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у "Приват24" и получить "Новой почтой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС