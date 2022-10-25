ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты национальной платежной системы

ПриватБанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы ПРОСТІР любого банка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .
По данным пресс-службы, теперь переводить средства на карты ПРОСТІР можно в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка
Клиенты, имеющие карты ПРОСТІР других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного Приват24 и пользоваться услугой р2р переводов с карты на карту.
В веб-версии Приват24 услугой перевода средств на карты ПРОСТІР могут пользоваться как клиенты ПриватБанка, так и держатели карт других банков, сообщили в пресс-службе.
Как сообщало РБК-Украина, все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты ПРОСТІР. Это произойдет к концу 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.