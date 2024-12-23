"ПриватБанк" запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты
"ПриватБанк" запускает уникальную услугу - валютообмен в АТМ-Recycler. Речь идет об обмене наличной валюты на наличные гривны в устройствах банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения.
Как воспользоваться новой услугой и какие лимиты
В "ПриватБанке" рассказали, что граждане впервые в Украине получили возможность обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка:
- круглосуточно (когда вам удобно)
- без дополнительных комиссий
Отмечается, что получить наличные гривны можно без лишних шагов - сразу после проведения операции и без зачисления на карту.
"Прозрачные условия - используется наличный курс "ПриватБанка", а сдача до 100 грн зачисляется на вашу карту или мобильный счет", - уточнили в банке.
Новая услуга от "ПриватБанк" (инфографика: privatbank.ua)
Предусмотренные для таких операций лимиты:
- до 1000 долларов США (за одну операцию)
- до 1000 евро (за одну операцию)
Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно найти банкомат Recycler "ПриватБанка" (который принимает наличные) в конкретном городе:
- перейти к поиску на официальном сайте банка
- выбрать в поиске "Банкомати"
На сайте банка можно искать различные объекты (скриншот: privatbank.ua)
- добавить отметку "Прийом готівки пачкою" в расширенном поиске (три линейки с точками в верхнем правом углу)
- нажать кнопку "Застосувати"
Расширенный поиск предлагает специальные фильтры (скриншот: privatbank.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" ввел полезную "бесконтактную" услугу для владельцев iPhone.
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