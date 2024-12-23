ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"ПриватБанк" запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты

Понедельник 23 декабря 2024 13:34
UA EN RU
"ПриватБанк" запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты Обменять наличную валюту на гривны можно в некоторых банкоматах "ПриватБанк" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"ПриватБанк" запускает уникальную услугу - валютообмен в АТМ-Recycler. Речь идет об обмене наличной валюты на наличные гривны в устройствах банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения.

Как воспользоваться новой услугой и какие лимиты

В "ПриватБанке" рассказали, что граждане впервые в Украине получили возможность обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка:

  • круглосуточно (когда вам удобно)
  • без дополнительных комиссий

Отмечается, что получить наличные гривны можно без лишних шагов - сразу после проведения операции и без зачисления на карту.

"Прозрачные условия - используется наличный курс "ПриватБанка", а сдача до 100 грн зачисляется на вашу карту или мобильный счет", - уточнили в банке.

&quot;ПриватБанк&quot; запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты

Новая услуга от "ПриватБанк" (инфографика: privatbank.ua)

Предусмотренные для таких операций лимиты:

  • до 1000 долларов США (за одну операцию)
  • до 1000 евро (за одну операцию)

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно найти банкомат Recycler "ПриватБанка" (который принимает наличные) в конкретном городе:

&quot;ПриватБанк&quot; запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты

На сайте банка можно искать различные объекты (скриншот: privatbank.ua)

  • добавить отметку "Прийом готівки пачкою" в расширенном поиске (три линейки с точками в верхнем правом углу)
  • нажать кнопку "Застосувати"

&quot;ПриватБанк&quot; запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты

Расширенный поиск предлагает специальные фильтры (скриншот: privatbank.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" ввел полезную "бесконтактную" услугу для владельцев iPhone.

Читайте также, как купить доллары онлайн через "Ощадбанк".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк послуги Обмен валют Банки
NEWS
Наступление на Херсон и в Запорожской области? Что готовит Россия
Наступление на Херсон и в Запорожской области? Что готовит Россия
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ