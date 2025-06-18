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ПриватБанк уже внедрил искусственный интеллект: что он делает в Приват24

Фото: в Приват24 уже работает искусственный интеллект (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк планирует развивать цифровой банкинг. Искусственный интеллект уже работает в приложении банка.

Об этом сказал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Мусиенко сообщил, что маркетинговая программа "Привет" построена с использованием инструментов ИИ, машинного обучения и математических моделей.

По его словам, искусственный интеллект дает возможности изучить клиента и предлагать услуги в выгодный момент.

"Благодаря этому и информации, которая есть о клиентах банка, сегодня пользователи Приват24 уже получили более 735 млн персонализированных предложений кэшбеков и дисконтов", - сказал он и добавил, что эти предложения предоставляют производители и торговые сети.

Мусиенко рассказал, что по его данным на сегодня среди банков мира активно используют искусственный интеллект не более 1% банков.

По его словам, сегодня в Украине мобильным банком постоянно пользуются уже более 70% клиентов.

Несмотря на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, ПриватБанк не планирует отказываться от развития сети отделений. Мусиенко сообщил, что отделения будут модернизированы.

 

Напомним, ПриватБанк обслуживает более половины активных банковских карт в Украине - 32 млн из 59,5 млн.

Банк занимает второе место по количеству работающих отделений. Всего их в банке 1105.

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ПриватБанк