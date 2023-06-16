ПриватБанк возобновит прием долларов и евро в терминалах: названа дата

С 29 мая ПриватБанк остановил прием долларов и евро в своих терминалах. По состоянию на сейчас Приват Банк единственный банк в Украине, который предоставлял украинцам возможность осуществлять операции с иностранной валютой просто через терминал самообслуживания.

В момент приостановки данных операций, банк не объяснил, намерен ли возобновить их позже, как и причин, по которым эта услуга прекратила действовать. Однако сегодня в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что услуга приема наличной иностранной валюты будет возобновлена.

"Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", - сообщили в банке.

Проблема с приемом долларов в Украине

В течение последних месяцев по всей территории Украины фиксируются случаи, когда обменники и некоторые из банков отказываются принимать доллары из-за якобы их "изношенного" состояния или из-за года выпуска. В основном под отказ попадают купюры 1996 и 2001 годов.

Национальный банк Украины провел ряд встреч с представителями банков и небанковских учреждений по дополнительным комиссиям за прием "изношенных" банкнот иностранной валюты.

Кроме того, НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения.

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