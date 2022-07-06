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ПриватБанк різко підвищив курс долара і євро картками: скільки коштує валюта

Фото: ПриватБанк підняв курс долара для українців за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк з 6 липня різко підвищив курс долара і євро за картковими операціями. Долар подорожчав з 32,79 до 35,46 гривень, євро - з 33,67 до 36,63 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.

Згідно з повідомленням, ПриватБанк встановлює ринковий курс обміну для безготівкових операцій. В першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карт, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карт.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками і купівлі-продажу готівкової валюти в своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку і виходячи з інтересів його клієнтів", - заявили в банку.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення в Україні були введені валютні обмеження. Це призвело до множинності курсів, які діють як для громадян, так і для імпорту товарів.

Українські банки встановили різні курси для обміну валюти в Україні і для карткових операцій, який в основному діє для оплати товарів і послуг і зняття готівки за кордоном. В кінці червня готівковий курс долара був вище майже на 10%. Зокрема, в ПриватБанку Готівковий: 35,30 гривень/Долар - купівля, 35,60 гривень/Долар – продаж. За картками: 29,25 гривень/Долар - купівля, 32,79 гривень/Долар – продаж.

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ПриватБанк