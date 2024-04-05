ПриватБанк предупредил об остановке операции с картами: причина тайм-аута

ПриватБанк предупредил о проведении регламентных работ процессинга, поэтому будут временно приостановлены операции с картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как рассказали в ведомстве, работы будут проводиться в ночь на 6 апреля. Поэтому в субботу с 00:05 и до 07:05 утра будут временно приостановлены проведение операций с карточками.

Также "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Как всегда, регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Но если в этот период вы запланировали оплаты картами, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в мобильном приложении "Приват24" появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Кроме того, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у "Приват24" и получить "Новой почтой".

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