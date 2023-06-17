"ПриватБанк" предупредил о технических работах: карты и банкоматы не будут работать

Этой ночью банк проведет регламентные работы. Поэтому с 00:30 до 06:00 временно приостановят все операции с картами, а также будет остановлена работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

"Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня в "ПриватБанке" произошел сбой. Клиенты жаловались на проблемы в работе приложения "Приват24".

Также, как сообщалось, "ПриватБанк" возобновит прием долларов и евро в терминалах с 22 июня.

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