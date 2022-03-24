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ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink для безперервної роботи

Фото: ПриватБанк отримав StarLink (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink. Банк використовує всі можливості для того, щоб уникнути можливих ризиків та забезпечити безперервну роботу за будь-яких обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові наглядової ради ПриватБанку, ми отримали системи StarLink. Обладнання вже в Україні та в процесі налаштування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, всі важливі ресурси, необхідні для безперервної діяльності банку та забезпечення його архітектури обслуговування, вже розподілені між різними регіонами Україні, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, глобальна супутникова система Starlink, яка належить підприємцю Ілону Маску, вже стала доступною на території України. Покрокову інструкцію для підключення читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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