ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink для безперервної роботи

Державний ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink. Банк використовує всі можливості для того, щоб уникнути можливих ризиків та забезпечити безперервну роботу за будь-яких обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові наглядової ради ПриватБанку, ми отримали системи StarLink. Обладнання вже в Україні та в процесі налаштування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, всі важливі ресурси, необхідні для безперервної діяльності банку та забезпечення його архітектури обслуговування, вже розподілені між різними регіонами Україні, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, глобальна супутникова система Starlink, яка належить підприємцю Ілону Маску, вже стала доступною на території України. Покрокову інструкцію для підключення читайте в матеріалі РБК-Україна.