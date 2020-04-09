ПриватБанк відмовився від друку чеків в POS-терміналах

Державний "ПриватБанк" після консультацій з податковою службою та платіжними системами відмовився від обов'язкового друку чеків в POS-терміналах. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, тепер чек можна надрукувати, якщо документ потрібен продавцю або покупцю.

Тепер після авторизації на екран POS-терміналу буде виводитися питання, чи друкувати чек. Касир при бажанні клієнта вибере необхідний варіант. Така опція дозволить значно скоротити витрати на папір. За попередніми розрахунками, це дозволить економити до 2 млн грн на місяць, розповіли в прес-службі.

"Потреба в паперовому чеку виникає тільки при придбанні товару з гарантією - побутової техніки тощо", - заявив керівник напрямку по роботі з торговими підприємствами "ПриватБанку" Євген Васильцов.

За його даними в березні 2020 році в еквайрінговій мережі "ПриватБанку пройшло близько 100 млн операцій з печаткою двох чеків одночасно, хоча за підрахунками банку, фактична потреба в документі була приблизно в 5 млн операцій.

При цьому в прес-службі банку нагадали, що квитанції по всіх операціях зберігаються в електронному вигляді і в виписках в Приват24, де при необхідності їх можна отримати.

Нагадаємо, Державна податкова служба роз'яснення з чеками POS терміналів. Згідно з роз'ясненням, копія квитанції платіжного термінала не є первинним документом у розумінні Податкового кодексу, а тому на сьогодні для продавців відсутній обов'язок зберігання такої копії.

Нагадаємо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік склала 5 057,3 млн, а їх обсяг - 3 576,7 млрд грн.