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ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів: за яких умов

Фото: ПриватБанк обмежить витрати за картками, якщо клієнти не зможуть підтвердити джерела коштів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі держбанку.

"Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів", - пояснили в ПриватБанку.

У таких випадках, як уточнили в банку, у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24 ченелс, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи - на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", - зазначили в банку.

Нагадаємо, у квітні Нацбанк прийняв постанову, яким визначив порядок дії для банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тисяч гривень та ненадання документів про джерело походження коштів за запитом банку.

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