Державний "ПриватБанк" оголосив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу та підприємців з 1 березня 2020 до кінця травня. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, "кредитні канікули" введено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і по кредитах, які не були погашені вчасно.

"Кредитні канікули" будуть діяти для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу для продукту "Кредитний ліміт на рахунок". Вимога обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесена на кінець травня 2020 року.

Про порядок запровадження "кредитних канікул" за цим та іншими кредитними продуктами клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення, в яких банком буде вказана докладна інформація про нові умови погашення кредитів в зазначений період, додали в прес-службі.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Катерина Рожкова роз'яснила, що кредитні канікули - це не списання боргів, а відстрочка сплати боргу і відсотків для позичальників, фінансовий стан яких погіршився. За її словами, поки діє карантин, відсотки нараховуються, але можна оплатити після завершення карантину.

Нагадаємо, Верховна рада 17 березня скасувала штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами до кінця квітня 2020 року. Також банкам забороняється збільшувати ставки за цими кредитами.