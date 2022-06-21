ПриватБанк розпочав виплати компенсацій українцям: хто отримає кошти Червоного Хреста

ПриватБанк розпочав виплати українцям, які безкоштовно надали житло внутрішнім переселенцям. Компенсація від Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця становитиме 450 гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
За даними прес-служби, компенсацію можуть отримати власники житлових приміщень, які безоплатно розміщують у них внутрішньо переміщених осіб (гість повинен мати статус ВПО).
Розмір компенсації становить 14,77 грн за одну особу на добу, 450 грн за одну особу на місяць. Кошти будуть перераховані переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.
Нагадаємо, з травня на соціальній платформі єДопомога реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій. Заявки можуть подати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи.
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