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ПриватБанк розпочав виплати компенсацій українцям: хто отримає кошти Червоного Хреста

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 09:19
ПриватБанк розпочав виплати компенсацій українцям: хто отримає кошти Червоного Хреста Фото: ПриватБанк розпочав виплати компенсацій від Червоного Хреста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк розпочав виплати українцям, які безкоштовно надали житло внутрішнім переселенцям. Компенсація від Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця становитиме 450 гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Хто отримає компенсацію

За даними прес-служби, компенсацію можуть отримати власники житлових приміщень, які безоплатно розміщують у них внутрішньо переміщених осіб (гість повинен мати статус ВПО).

Розмір компенсації становить 14,77 грн за одну особу на добу, 450 грн за одну особу на місяць. Кошти будуть перераховані переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

Як отримати компенсацію

  • Зареєструвати своє житло на сайті: не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім'я та по-батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи.
  • В день припинення розміщення внутрішньо переміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб.
  • Звернутись до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги.

Нагадаємо, з травня на соціальній платформі єДопомога реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій. Заявки можуть подати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи.

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