ПриватБанк почав продавати військові облігації для населення
Фото: військові облігації можна купити у Приват24 (Віталій Носач, РБК-Україна)
ПриватБанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
У прес-службі розповіли, як це зробити
- Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня)
- У розділі "Послуги" знайти меню "Цінні папери" й обрати ОВДП
- Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання паперів.
Придбати військові ОВДП можна так само, як і звичайні. З механізмом купівлі можна ознайомитись у відео.
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