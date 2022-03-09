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ПриватБанк почав продавати військові облігації для населення

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Україна, Середа 09 березня 2022 11:27
ПриватБанк почав продавати військові облігації для населення Фото: військові облігації можна купити у Приват24 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

У прес-службі розповіли, як це зробити

  • Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня)
  • У розділі "Послуги" знайти меню "Цінні папери" й обрати ОВДП
  • Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання паперів.

Придбати військові ОВДП можна так само, як і звичайні. З механізмом купівлі можна ознайомитись у відео.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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