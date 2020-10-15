Приват24 відновив роботу після збою

ПриватБанк відновив штатну роботу мобільного додатка "Приват24" після ранкового збою. В роботі сервісу проблем більше не зафіксовано.

Про це повідомляє сервісний центр "Приват24".

"Труднощі при проведенні платежів з картки на картку і платежів на поповнення мобільних номерів в Приват24 були усунені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:30 в "Приват24" почалися проблеми з переказом коштів з картки на картку і поповненням мобільних номерів.

Відзначимо, що останній раз збій в роботі "Приват24" стався на початку червня. Тоді клієнти не могли увійти в особистий кабінет як програми, так і інтернет-версію сервісу.

На днях стався збій у роботі Instagram. Користувачі повідомляли про збої в роботі так званих сторіс.

Крім того, у ряді країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі соціальної мережі Facebook.

Додамо, що в роботі месенджера Telegram за останній місяць спостерігалося кілька збоїв. Останній збій був зафіксований 7 жовтня, а 4 жовтня з-за несправності обладнання в багатьох країнах не можна було скористатися месенджером.