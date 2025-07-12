"Приват24" временно приостановит платежи: когда и на сколько
В ночь на 13 июля приложение "Приват24" временно приостановит обработку платежей. Сервис не будет работать два часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка в приложении.
В частности, с полуночи до 02:00 сервис уходит на технические работы. В это время невозможно будет осуществить платежи или переводы через "Приват24".
"13 июля с 00:00 до 02:00 ночи, мы проводим технические работы, во время которых будет отсутствовать возможность проводить любые платежи или переводы с помощью "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 мая, "ПриватБанк" также временно ограничил работу приложения "Приват24". В тот день тоже были технические работы.
Также мы писали, что в "Приват24" появился новый сервис, который позволяет пополнять карты "ПриватБанка" с карт любого банка Украины без ввода реквизитов - с помощью Google Pay или Apple Pay.
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