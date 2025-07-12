ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Приват24" временно приостановит платежи: когда и на сколько

Суббота 12 июля 2025 22:59
UA EN RU
"Приват24" временно приостановит платежи: когда и на сколько Фото: "Приват24" временно не будет работать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 13 июля приложение "Приват24" временно приостановит обработку платежей. Сервис не будет работать два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка в приложении.

В частности, с полуночи до 02:00 сервис уходит на технические работы. В это время невозможно будет осуществить платежи или переводы через "Приват24".

"13 июля с 00:00 до 02:00 ночи, мы проводим технические работы, во время которых будет отсутствовать возможность проводить любые платежи или переводы с помощью "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

&quot;Приват24&quot; временно приостановит платежи: когда и на сколько

Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 мая, "ПриватБанк" также временно ограничил работу приложения "Приват24". В тот день тоже были технические работы.

Также мы писали, что в "Приват24" появился новый сервис, который позволяет пополнять карты "ПриватБанка" с карт любого банка Украины без ввода реквизитов - с помощью Google Pay или Apple Pay.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
приват 24 ПриватБанк
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей