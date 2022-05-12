RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Приват24 почав відновлювати роботу

Фото: Приват24 відновлює роботу в стабільному режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитро Левицький

Мобільний додаток та Інтернет-банкінг Приват24 почали відновлювати роботу. Фахівці банку усувають наслідки збою.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

"Приват24 відновлює роботу в стабільному режимі", - сказав представник банку.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, у роботі сервісів Приват24 стався збій - клієнти не могли авторизуватися в мобільному додатку та інтернет-банкінгу.

Зазначимо, раніше ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії через телефон клієнтської підтримки 3700.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News