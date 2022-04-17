RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Приват24 знову не працюватиме через регламентні роботи

Фото: Приват24 не працюватиме в ніч на 18 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) проводить черговий етап регламентних робіт у Приват24. Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - йдеться в повідомленні.

ПриватБанк повідомляє, що надіслати переказ з картки на картку можна через сайт.

Поповнити мобільний - тут

Сплатити комуналку - на гарячій лінії 3700

Водночас банкомати та платіжні термінали працюють без змін: можна знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах.

Нагадаємо, ПриватБанк проводив регламентні роботи тиждень тому. Вони затягнулися на кілька днів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк