Притула: это максимальная нелепость - выборы во время войны

Проводить выборы во время войны - это максимальная нелепость, ведь миллионы граждан физически не смогут проголосовать. Кроме того, деньги, которые пойдут на выборы, лучше потратить на обеспечение армии.

Об этом украинский топ-волонтер, экс-шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил в интервью РБК-Украина .

"Я лично считаю, что это максимальная нелепость - выборы во время войны. Потому что, во-первых, какая может быть легитимность этого волеизъявления, как обеспечить его за границей для 8 миллионов украинских беженцев - это невозможно", - сказал Притула.

Он подчеркнул, что внутренние переселенцы и люди на временно оккупированных территориях также не смогут проголосовать по ряду причин.

"А те военные, которые защищают нас и возможные выборы, а без их голоса вообще можно говорить, что эти выборы состоялись?", - добавил волонтер.

По его словам, следует прекратить эти манипуляции и бурления. Потому что люди нервничают и не хотят этого.

"Я не знаю среди своих знакомых, друзей, никого, кто бы сказал, что тапочка, крайне необходимо проводить выборы. Выборы - это 5 миллиардов, сколько Зеленский озвучивал, - дайте мне, я их проведу. Простите, мы выносим мозги друг другу, ссорясь за 28 миллионов гривен, за которые меняли серп и молот на трезубец на щите", - подчеркнул Притула.

Он также отметил, что за 5 миллиардов гривен лучше обеспечить подразделения ВСУ техникой и амуницией, чем проводить выборы.

"Давайте будем оставаться людьми без этих двойных стандартов. Я не думаю, что это очень хорошая идея. Я надеюсь, что военно-политическому руководству Украины хватит сознания и устойчивости, несмотря на то, что некоторые западные партнеры намекают", - подытожил Притула.

Выборы в Украине в 2024 году

29 октября в Украине должны были состояться парламентские выборы, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. Также уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Сенатор США Линдси Грэм 24 августа заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.

Позже Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году.

Позже у президента Украины Владимира Зеленского спросили, пойдет ли он на второй срок, если выборы в 2024 году все-таки состоятся. Однако прямого ответа не последовало. Глава государства только подчеркнул, что не покинет свою страну во время войны.