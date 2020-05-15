Притула сказав, чи піде в мери Києва: вже одного клоуна вибрали

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула висловився про свої амбіції на виборах мера Києва

Сергій Притула розповів про те, чи буде претендувати на посаду мера Києва. Кілька опитувань киян щодо того, кого б вони підтримали на виборах 25 жовтня 2020 року показали, що за телеведучого готові голосувати.

Тепер багатьох цікавить, чи буде шоумен і волонтер висувати свою кандидатуру. У телеведучого в інтерв’ю радіо "Аристократи" запитали, як він себе бачить у майбутньому. Адже в останні роки він активно висловлює свою громадянську позицію і навіть балотувався у Верховну Раду від партії "Голос".

"Я минулого року намагався потрапити до законодавчого органу і бачив там певні напрямки, де я міг би бути корисний як народний депутат, все таки ця посада давала би можливість лобіювати трохи активніше ті чи інші питання. Але український виборець має свої вподобання. Люди дуже хотіли обрати у Верховну Раду джентельменів, які замовляють простітуток на робочому місці... Отримати депутатів, які рекомендують їм продавати собаку, щоб заплатити за газ. Люди хотіли, люди мають. Хто я такий, щоб заперечувати українському суспільству їх право на осмислений вибір", - іронізує Притула.

Шоумен додав, що наступні такі кроки потребуватимуть глибокого осмислення, чи треба це йому в принципі. Сергій Притула розповів, що він думає з приводу того, що багато киян хочуть його бачити на посаді мера Києва (друге місце за опитуваннями).

"Я не готовий дати вам остаточну відповідь, чи попруся я в мерські далі, чи не попруся. Тому що це залежить від дуже великої кількості різноманітних факторів, починаючи від кореляції з Володимиром Олександровичем Зеленським, закінчуючи наявністю команди... Фрази, вже одного клоуна вибрали - це одне з того, з чим я буду стикатися кожен день, якщо я раптом попхаюся", - говорить Сергій Притула.

Раніше ми писали, що у Зеленського розповіли про своїх кандидатів у мери Києва, які можуть скласти конкуренцію на виборах Віталію Кличку.

Автор: Світлана Дудукало