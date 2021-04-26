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Притула хоче очолити партію "Голос"

Автор: Сергій Щербина, Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Сергій Притула хоче стати новим головою партії "Голос". Рішення про зміну партійного керівництва може бути прийнято на з'їзді партії.

Про це Притула заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи бачить він себе в якості керівника партії, Притула відповів: "Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу".

Сам Притула вже публічно виступив проти нинішнього глави "Голосу" Кіри Рудик. Він хоче домогтися проведення партійного з'їзду, де буде обговорюватися питання зміни керівника. Притула розраховує, що з'їзд вдасться провести "набагато раніше" літа або осені.

"Але знову ж таки це залежить від доброї волі чинного керівництва партії, була заява, що керівництво не проти цього з'їзду, проте конкретна дата не була названа. Ми спробуємо прискорити цей процес", - зазначив Притула.

Зазначимо, з березня 2020 року партію "Голос" очолює Кіра Рудик, яка змінила в якості керівника Святослава Вакарчука.

Наприкінці березня 10 з 20 депутатів фракції "Голос" виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.

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Новини України Сергій ПритулаПартія Голос