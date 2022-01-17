ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Привласнила майже 1,5 млн гривень: у Львові директор підприємства наживалася на ремонтних роботах

Новость на русском →
Львів, Понеділок 17 січня 2022 14:26
Привласнила майже 1,5 млн гривень: у Львові директор підприємства наживалася на ремонтних роботах Фото: директор підприємства зловживала службовим становищем (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У Львові повідомили про підозру директору одного з колійних ремонтно-будівельних управлінь. Вона завдала шкоди державі майже на 1,5 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Відомо, що 68-річна мешканка Львова зловживала службовим становищем. У липні 2021 року вона внесла в офіційні документи неправдиві дані. Таким чином зловмисниця завищила обсяг та вартість виконаних робіт з реконструкції пішохідного тротуару на одній із вулиць Львова. Таким чином, Львівській міській раді було завдано збитків на суму 1 355 790 гривень.

Директору підприємства вже повідомили про підозру. Їй загрожує від 7 до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала схему, яка становила загрозу оборонному потенціалу України. Шахраї купували неякісне обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Розкрадання коштів
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування