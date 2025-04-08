Присутствие ВСУ в Белгородской области и новая помощь от Норвегии: новости за 7 апреля

Норвегия предоставляет 5 миллиардов крон на закупку артиллерийских снарядов для Украины. А президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

Более подробно о том, что произошло в понедельник 7 апреля - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Аналитики ISW сообщили, что темпы российского продвижения в Украине ежемесячно снижаются с ноября 2024 года.

В районе Курщины операторы 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Шмель" 78 ОДШП в течение 12 часов обнаружили и поразили три ЗРК "Бук" противника.

Трамп заявил, что ему "не нравятся бомбардировки" и США продолжают вести переговоры с РФ об окончании войны.

Европа вооружается: в общий рынок хотят включить Британию и Украину

Как пишет Reuters, министры финансов Европейского Союза обсудят на этой неделе создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет закупать и владеть оборонным оборудованием. В него могут войти Великобритания и Украина.

Документ является частью обсуждения в ЕС вопроса о том, как финансировать подготовку к возможному нападению со стороны России, поскольку европейские правительства осознают, что они больше не могут полностью полагаться на США в вопросах своей безопасности.

В оружии РФ впервые обнаружили индийскую деталь: о чем это говорит

По информации Главного управления разведки Минобороны, впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства - тактовый буфер от Aura Semiconductor.

При этом в целом украинские разведчики рассказали о почти 200 новых деталей и компонентов, которые применяются в шести типах российского оружия. Среди них - CRP-антенна российского "Шахеда", северокорейская баллистическая ракета KN-24, компьютер из ракеты Х-47 "Кинжал", а также беспилотники Supercam S350, "Гербера" и Zala.

Трамп потребовал от Европы финансовых репараций

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%. От также хочет, чтобы Европа заплатила репарации за прошлые годы

"Мы установили большой тариф для Европы. Они садятся за стол переговоров; они хотят говорить, но разговоров не будет, пока они не будут платить нам большие деньги каждый год - не только за настоящее, но и за прошлое", - сказал Трамп на борту Air Force One в воскресенье.

В Кривом Роге на месте российского ракетного удара сегодня состоялась панихида по погибшим

Провели ее священники Православной Церкви Украины Кривого Рога и соседних общин Криворожского района, сообщил председатель Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко.

В городе сегодня семьи прощаются со своими близкими людьми, провожая их в последний путь. Напомним, что в тот вечер от российской баллистической атаки погибло 19 человек - 10 взрослых и 9 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Несколькими часами позже россияне запустили по Кривому Рогу беспилотники, забрав жизнь еще одной криворожанки. Местные власти обнародовали поименный список погибших от удара 4 апреля.

"Бьем только по военным": в РФ сделали циничное заявление о гибели детей в Кривом Роге

У представителя Кремля Дмитрия Пескова прямо спросили о российском ударе по Кривому Рогу, в частности о том, могла ли российская разведка "ошибиться с данными" во время ракетного удара по Кривому Рогу, ведь уже известно, что там погибли 20 человек, 9 из которых - дети. На что Песков посоветовал "верить только заявлениям российского Минобороны", ведь Россия "не бьет по гражданским объектам".

"Наши военные бьют исключительно по военным или околовоенным целям", - заявил Песков.

Готовит платежную революцию: Евросоюз может создать альтернативу Visa и PayPal

"Visa, MasterCard, PayPal и Alipay контролируются американскими или китайскими компаниями. Мы должны убедиться, что существует европейское предложение", - отметила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Трамп собрался приостановить тарифы на 90 дней? Белый дом отреагировал на слухи

В соцсетях появилось "заявление" главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассетта, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановления тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт прокомментировала такой вброс телеканалу CNBC.

"Фейковые новости", - коротко отметила она.

Норвегия выделяет дополнительные 5 млрд крон на артиллерийские боеприпасы для Украины

"Артиллерийские снаряды являются жизненно необходимыми для освободительной борьбы Украины против российских оккупантов. Поэтому для Норвегии важно внести вклад в пополнение запасов боеприпасов в Украине", - отметил по этому поводу премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Село Басовка в Сумской области находится под полным контролем ВСУ, - Демченко

"Их задача (оккупантов - ред.) - максимально глубоко заехать на территорию Украины, в том числе это касается направления населенного пункта Басовка, для того, чтобы накапливаться, закрепиться, дождаться подкрепления и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но Басовка под полным контролем составляющих Сил обороны Украины", - отметил Демченко.

Зеленский подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области

"Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие в Курской области и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла", - сказал президент Владимир Зеленский.