"Присутствуют признаки советской эпохи". Токаев заявил о возможности сменить герб Казахстана

Соответствующее заявление Токаев сделал во время заседания Национального курултая.

Он напомнил, что в прошлом году поднимал вопрос о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей.

"Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично совмещать в себе ключевые элементы образа страны. В настоящее время в этом направлении ведется конкретная работа", - сказал президент Казахстана.

По его словам, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывался о необходимости "модернизации всей системы государственной символики нашей страны".

Токаев добавил, что то же касается и государственного гимна, "емко вобравшего в себя ценности и дух нашего народа".

Лидер Казахстана рассказал, что считает целесообразным принять во внимание резонные аргументы профессионалов и неравнодушных граждан относительно герба Казахстана, в частности учесть мнение молодежи о том, что нынешний - слишком сложный для восприятия, и "в нем присутствует эклектика и признаки советских времен".

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", – заявил Токаев.

Герб Казахстана (фото: Kazakhstan.svg)

Напомним, в сентябре 2022 года президент Касим-Жомарт Токаев подписал закон о семилетнем сроке президентства и о переименовании столицы на Астану.

Позиция Казахстана по войне РФ против Украины

Астана открыто не осуждает войну, но и не поддерживает Россию, хотя вместе с ней состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Казахстан запретил товары с российскими символами войны. Это связано с тем, что участились случаи рекламы и товаров, в том числе детских. Предлагалось ввести административную ответственность в случае нарушения.

Казахстан отправил гуманитарную помощь Украине на сумму 5 миллионов долларов США, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Казахстан также принимает украинских беженцев. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на июль 2023 года в Казахстане проживало около 20 тысяч украинских беженцев.