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"Пристрелить, если не пойдет": ГУР перехватили приказ командира РФ казнить раненых

Фото: ГУР перехватили приказ командира РФ казнить раненых (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ командиры отдают приказы казнить собственных раненых бойцов. Соответствующий радиоперехват обнародовали украинские разведчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.

В обнародованном аудиоперехвате командир подразделения четко приказывает подчиненным убить раненого военнослужащего той же бригады:

"В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - командует", - заявляет командир.

Такие действия - не единичный случай, а распространенная практика в российских войсках, где командиры часто прибегают к угрозам и казням, чтобы "мотивировать" личный состав к участию в боевых действиях.

Что известно о 155-й бригаде

155-я отдельная бригада морской пехоты РФ - одна из самых "используемых" в наступательных действиях на разных направлениях фронта. Это подразделение известно в частности участием в оккупации Киевщины в 2022 году, а также военными преступлениями против гражданского населения.

Недавно ГУР зафиксировало еще одно преступление бригады - приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных. В перехвате, который был обнародован ранее, командир требовал "отрезать голову, посадить на кол и выбросить".

Разведка подчеркивает: каждое преступление против украинского народа не останется безнаказанным.

Казнь раненых, как и пытки военнопленных, является грубым нарушением международного гуманитарного права и подпадает под определение военного преступления.

Напомним, что 10 июля 2025 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило ужасный приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В аудиозаписи командир 2-й десантно-штурмовой роты с нецензурной бранью приказывает пытать украинских военнопленных.

Кроме того, российские командиры приказывают своим солдатам добивать украинских воинов, которые получили ранения.

В перехвате командир одного из российских подразделений отдает своим подчиненным приказ на расстрел украинских защитников.

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