Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про розбіжності у позиціях з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо формування зовнішньої політики. Про це повідомив він на каналі Україна 24, передає РБК-Україна.

За словами міністра, зайнявши посаду голови ОП Андрій Єрмак отримав значно більше завдань, ніж мав раніше.

"Він займався важливими напрямами зовнішньої політики. А тепер коли Єрмак став займатись всіма питаннями взагалі у нього значно зменшились зараз можливості займатись зовнішньою політикою. Нам є чим займатись кожному", - сказав Пристайко.

Також він розповів про різні бачення підходів до зовнішньої політики з Єрмаком.

"В принципі Андрій Єрмак він має своє бачення, яке він пропонує президенту Зеленському. Я даю президенту Зеленському, скажімо, з кута зору традиційної дипломатії. А якраз Андрій Єрмак він представляє не традиційний, транзакціний підхід до зовнішньої політики. Його (підхід Єрмака у зовнішній політиці - ред.) можна назвати неортодоксальним. Але хочу сказати, що все більше і більше набуває в світі ознаки неортодаксальності зовнішньої політики", - говорить він.

Нагадаємо, Пристайко не виключив свою можливу відставку. За словами Пристайко, він готовий до відставки був з самого початку, бо розумів наскільки часто змінюються міністри. Також Пристайко припустив, що йому можливо шукають вже заміну.

Як повідомляло РБК-Україна, Пристайко заявив, що МЗС не розглядає варіант закриття кордонів задля запобігання занесення нового типу коронавірусу. Так, Пристайко відповів на питання, чи розглядається варіант закриття кордонів держави для запобігання занесення коронавірусу в Україну.