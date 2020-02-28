Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко був готовий до відставки з самого початку, бо розуміє наскільки часто змінюються міністри

Глава Міністерства закордонних справ України (МЗС) Вадим Пристайко не виключив свою можливу відставку. Про це він повідомив на каналі Україна 24, передає РБК-Україна.

За словами Пристайко, він готовий до відставки був з самого початку, бо розумів наскільки часто змінюються міністри.

"Прямолінійно, якщо запитати, чи готовий я до відставки - готовий з самого початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував мені стати міністром закордонних справ. Це честь, але за 25 плюс років карєри, я очевидно розумію, наскільки часто змінюються міністри. Готовність є завжди", - говорить він.

Також Пристайко припустив, що йому можливо шукають вже заміну.

"Що стосується того, чи підбирається хтось на мою посаду? Очевидно, підбирається. І як жартують, що нові вибори починаються на наступний день після перемоги, так само завжди має бути зрозуміло, хто може взятись за роботу якщо не конкретна людина. Чи підбирає Андрій Єрмак - це його робота. Як голова Офісу президента зараз він має пропонувати президенту, але остаточне рішення приймає Володимир Зеленський", - додав Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що МЗС не розглядає варіант закриття кордонів задля запобігання занесення нового типу коронавірусу. Так, Пристайко відповів на питання, чи розглядається варіант закриття кордонів держави для запобігання занесення коронавірусу в Україну.

Як повідомляло, Пристайко заявив, що МЗС планує в найближчі дні провести додаткову евакуацію українських громадян з китайського міста Ухань, при цьому забрати громадян України може одна з країн Європейського союзу