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Пристайко: Я бы хотел, чтобы лидеры ничего не придумывали, а просто пригласили Украину в НАТО

Фото: посол Украины в Британии Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что хочет, чтобы Украину пригласили присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе, но считает это маловероятным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Пристайко в комментарии Sky News.

Говоря о саммите НАТО и дискуссиях вокруг членства Украины в Альянсе, Пристайко отметил: "Я бы очень хотел, чтобы лидеры ничего не придумывали, просто пригласили в НАТО и все".

Однако посол Украины в Британии признал, что это маловероятный сценарий.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить приглашение к вступлению в Альянс на саммите, который пройдет 11-12 июля. При этом страна понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания боевых действий с Россией.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский жестко обратился к странам-членам НАТО из-за их позиции в отношении нашей страны. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Добавим, что недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на саммите должен быть указан конкретный механизм вступления Украины в НАТО.

При этом посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита. Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

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