Пристайко розповів про можливий обмін полоненими з Росією

Між Україною і РФ може відбутися масштабний обмін полоненими, після якого можуть обміняти полонених у форматі "всіх на всіх". Про це розповів глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко інтерв'ю BBC News Україна.

Пристайко зазначає, що звільняти українських полонених планується відразу з Криму, Донбасу і безпосередньо з Росії.

"Спеціально не хочу вдаватися в подробиці, тому що кожна з трьох груп обмінюється на певну кількість, яких хотіли б росіяни. Є група людей, які над цим працюють кожен божий день", - розповів Пристайко.

До переговорів залучено і Міністерство закордонних справ України.

"Важко сказати про всіх. У 2016 році був досить масштабний обмін. Ми думаємо, що після цього обміну реалізація обміну "всіх на всіх" може бути зроблена ще один раз", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що проходить період підбору підходящих кандидатів на обмін. При цьому він зазначив, що обмін не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.

Зазначимо, Російська Федерація та Україна обговорюють можливість нового обміну полоненими, проте узгодженої дати поки немає. На сьогоднішній день триває робота по підготовці нового обміну полоненими.