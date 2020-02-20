Пристайко закликав виділити 158 млн доларів гумпомощи, постраждалим від конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав міжнародне співтовариство виділити 158 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям, що постраждали від конфлікту на Донбасі. Про це він заявив під час засідання Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

За його словами, на початку поточного року ООН розробило план гуманітарного реагування України на 2020 рік.

"На початку 2020 року ООН розробило план гуманітарного реагування України на поточний рік, де передбачено необхідність у 158 мільйонів доларів для надання допомоги народу України. Закликаю міжнародну спільноту внести внесок у ці починання", - заявив міністр.

Нагадаємо, 20 лютого проходить засідання Генасамблеї ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розвитку світу Розмарі Дікарло повідомляла, що у 2020 році ООН необхідно 158 млн доларів для надання допомоги населенню на Донбасі. Всього гуманітарної допомоги потребують близько 3,4 млн осіб на сході України.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 2020 році уряд Німеччини виділить 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним мешканцям Донбасу.