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Пристайко: Німеччина відмовила Україні в проханні про військову допомогу

Новини » Політика     27.12.2019 - 17:44
Пристайко: Німеччина відмовила Україні в проханні про військову допомогу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна сподівається, що Берлін перегляне позицію щодо військової допомоги

Німеччина відмовила Україні в наданні військової допомоги. Про це в інтерв'ю німецькому порталу RND заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, Київ вдячний Берліну за надану фінансової допомоги, а також за політичну підтримку.

"Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий... Сподіваюся, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і США уклали контракт на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. До цього стало відомо, що Держдепартамент США схвалив продаж комплексів Javelin і Вашингтон готовий поставити 150 протитанкових ракет на суму 39,3 млн доларів.

Відзначимо, раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, в якому передбачено військову допомогу для України в сумі 300 млн доларів. В рамках військової допомоги Україні включено поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет.

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