Пристайко: ми пропонуємо провести місцеві вибори в ОРДЛО

Українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів по всій країні, включаючи окремі райони Донецької і Луганської областей. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс Україна".

Пристайко зазначив, що п'ять років тому Україна погодилася на мінські угоди, які передбачають вибори на непідконтрольному Донбасі.

"На нашу думку, ідеально було б провести вибори, поки це неможливо, одночасно у всій нашій країні. У них (на окупованому Донбасі, - ред.) вже двічі були "вибори", фейкові, їх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, в тому числі на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, по часу виключно", - заявив Пристайко.

Він також підкреслив, що так звану формулу Штайнмайера минулий президент Петро Порошенко погодив ще 2016 році.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" назвали умови для виборів на окупованому Донбасі. За словами нинішнього спікера Ради Дмитра Разумкова, вибори на Донбасі можуть пройти лише в разі повного припинення вогню і розведення військ.

Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що формула Штайнмайєра і всі пункти мінських угод будуть розглядатися на саміті "нормандської четвірки".

Формула Штайнмайєра передбачає, що Верховна рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори, після чого ОБСЄ робить висновок про відповідність їх європейським стандартам. При цьому не виключено, що такі вибори можуть проходити до відновлення Україною контролю над кордоном.