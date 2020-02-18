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Пристайко підніме питання миротворців на Донбасі під час Генасамблеї ООН

Новини » Політика     18.02.2020 - 02:07
Пристайко підніме питання миротворців на Донбасі під час Генасамблеї ООН
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністр від'їжджає 18 лютого

На полях Генеральної Асамблеї ООН буде обговорюватись питання можливості введення миротворчого контингенту на Донбасі. Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

Міністр від'їжджає до Вашигтона вже 18 лютого, де зустрінеться з Генсеком ООН та візьме участь в Генасамблеї.

"Що стосується миротворчої місії. Дійсно, кожен раз, коли ми говоримо в "нормандійській четвірці", є це питання. Я від’їжджаю завтра (18 лютого, - ред.) в Нью-Йорк для того, щоб говорити з генеральним секретарем і виступити на Генеральній Асамблеї ООН. Зокрема, задавши це питання: наскільки можливо цю операцію? І не не так як пропонує РФ - на лінії дотику, а на всій території України", - заявив Пристайко.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в кінці лютого відвідає США з робочим візитом.

РБК-Україна писало, що Пристайко заявляв, що Україна може повернутися до ідеї розміщення миротворців ООН на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Реалізація мінських угод необхідна для припинення війни на Донбасі, - Маас Пристайко анонсував робочий візит до США
Новини України миротворцыВадим Пристайко
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