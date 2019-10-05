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Пристайко подякував Порошенку за зусилля у зупиненні агресії РФ

Новини » Політика    05.10.2019 - 13:12
Пристайко подякував Порошенку за зусилля у зупиненні агресії РФ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко зазначив, що цінує те, що зробив Порошенко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подякував п’ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля у зупиненні російської агресії та запобіганні дезінтеграції України. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я дійсно ціную, що зробив президент Порошенко, що він зупинив цю агресію, яка загрожувала повністю знищенням і дезінтеграцією України», - підкреслив міністр.

Він додав, що нині розробляються кроки щодо перегляду стратегії і тактики на переговорах у Нормандському форматі.

За його словами, ця стратегія і тактика має складатись з «плану А» і «плану Б», і можливо буде ще «план С».

«Перший «план А» про який ми зараз говоримо, це те щоб відбулась перша зустріч за одним столом, як колись з президентом Порошенком, тепер з новим президентом... Щоб ми сіли і по можливості, я багато в що не вірю, як професійний дипломат взагалі ні в що не вірю, але по можливості ми досягли тої домовленості, яка під тиском наших західних партнерів виконувалася б Росією», - розповів Вадим Пристайко.

Він додав, що напрацьовується і інші плани як діяти у випадку не досягнення домовленостей, як припинити перетин лінії зіткнення диверсантами і терористами, які потрапляють у мирні міста.

«Всі ці плани від однієї крайності до іншої розроблені і запропоновані президенту. І це його задача, тої людини, яку ви обрали президеном, прийняти ці важкі, складні, неприємні рішення», - сказав міністр.

При цьому Вадим Пристайко додав: «За які потім, напевно прийдеться так само як президенту Порошенку сьогодні треба пояснювати нам всім. Крім мене, тому що я насправді сам був в тій команді і ми допомагали зробити ці домовленості, які ви справедливо називаєте негарними, справедливо називаєте провальними... Якщо хто-небудь думає, що може зробити краще - нехай спробує».

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